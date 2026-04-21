監獄から“自由”へ！建国250周年モデルでオデッセイが『Jail bird』を『Free bird』に改名
3年前にリッキー・ファウラーらが3連勝したことがきっかけで大ブレイクし、いまやマレット界の覇者となった、オデッセイの『Jailbird（囚人）』。その人気形状が、アメリカ建国250周年を祝い、最高にハッピーな名前を引っ提げ米国で発表された。その名も『Freebird（自由の鳥）』だ。
【画像】建国記念『クアンタム』は、ド派手過ぎるデザイン！
そもそも『ジェイルバード』は、白と黒のストライプ模様が『囚人服』に見えることから名付けられたもの。だが、2026年の建国記念モデルは、その赤白ストライプを星条旗の『自由の象徴』へと昇華。各所に星印や星条旗カラーをまとい『不自由な囚人から、自由な鳥へ』という、名前の由来を逆手に取った粋な演出を施した。
名前こそ遊び心満載だが、テクノロジーは正統派。2026年のフラッグシップ技術『Ai-DUAL』インサート搭載で、オフセンターヒット時の転がりのバラツキを極限まで抑制。さらに、最新のゼロトルク『Square 2 Square』もラインナップされるなど、まさに『自由にストロークできる』仕上がりだ。 パターの他にも、建国250周年記念の限定モデル『USA 250 Collection』には、『クアンタムMAX』『同???』『同???MAX』のドライバー3機種や、『クロムツアー/同X』ボール、『OPUS SP』ウェッジなど、アメリカらしいド派手なカラーリングの数々をラインナップしている。日本への導入はあるだろうか。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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そもそも『ジェイルバード』は、白と黒のストライプ模様が『囚人服』に見えることから名付けられたもの。だが、2026年の建国記念モデルは、その赤白ストライプを星条旗の『自由の象徴』へと昇華。各所に星印や星条旗カラーをまとい『不自由な囚人から、自由な鳥へ』という、名前の由来を逆手に取った粋な演出を施した。
名前こそ遊び心満載だが、テクノロジーは正統派。2026年のフラッグシップ技術『Ai-DUAL』インサート搭載で、オフセンターヒット時の転がりのバラツキを極限まで抑制。さらに、最新のゼロトルク『Square 2 Square』もラインナップされるなど、まさに『自由にストロークできる』仕上がりだ。 パターの他にも、建国250周年記念の限定モデル『USA 250 Collection』には、『クアンタムMAX』『同???』『同???MAX』のドライバー3機種や、『クロムツアー/同X』ボール、『OPUS SP』ウェッジなど、アメリカらしいド派手なカラーリングの数々をラインナップしている。日本への導入はあるだろうか。
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