「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 1位は天然発言にも注目が集まるおっとりキャラ
仲間とゴルフ談義で盛り上がったり、スコアアップのヒントを得たり、充実した時間を過ごせるのがゴルフの醍醐味。そんな楽しいラウンドになるかは誰と回るかも重要だ。もし、推している女子プロと一緒にプレーできたら、それこそ最高のゴルフになるだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。堂々の1位に選ばれたのは、結婚報道が話題となった小祝さくらだ。
【ランキング】小祝さくら、佐久間朱莉の順位は？ 一緒にラウンドしたい女子プロ1位〜10位まとめ
【1位】小祝さくら堂々の1位に選ばれたのは、結婚報道で話題となった小祝さくら。おっとりとした性格や、天然発言などでも人気の選手で、「ラウンド中もニコニコしていて、プレッシャーなくプレーしてくれそうなので」「一緒に回ると楽しそうだから」「いつもニコニコしているけど、あまり感情を出さないところが好きなプロだから」「見た目の印象と変わらない落ち着いたプレーを見てみたい」など、独特なキャラクター性が好まれている印象だ。昨年はケガによりツアーの離脱を余儀なくされたが、2019年から毎シーズン優勝を挙げており、安定感のあるゴルフにも定評がある。「スイングフォームがきれいだから」「毎年安定しているのは常に努力しているからだと思う」「教え方も丁寧で上手そう」など、楽しいだけじゃなく、一緒にラウンドすることで、技術力の向上も見込めそうだという意見も多かった。開幕戦の練習日では、2024年に男子プロゴルファーの桂川有人と結婚していたことを公表した小祝。「ゴルフに集中したい」という理由から公表しなかったが、結婚による心境の変化も「一切なくって、何も変わらないです」といつもどおりのおっとりした雰囲気で応対。「引き続き集中してゴルフを頑張るしかない」と話し、ケガからの復帰を果たす。【主な投票コメント】・謙虚な性格で、尊敬している。・上手い選手だから勉強になる。・ずっと影で応援している選手。・好きなプロだから。・笑顔が素敵です！・同じ北海道出身なのと、とても明るく、プレースタイルも好きなので。・可愛いし、上手いから。・プロの技を見たいので。・緊張せずプレーするコツを知りたい。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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