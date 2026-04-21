岩井千怜のインタビューに姉が“乱入” ロサンゼルスで刻んだ新たな思い出
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞「こんにちは、岩井明愛です」
【写真】今年も…LAの双子とツインズコラボ！
岩井千怜のホールアウト後のインタビューで、口火を切ったのは意外な人物だった。3組前でプレーを終えていた双子の姉・明愛は、取材エリア付近で妹を待っていた。スタンドマイクを準備するテレビクルーに「少しインタビューしてみてもいいですか？ ひとつ質問したいことがある」とリクエスト。即席の姉妹インタビューが実現した。明愛「ラウンド中は何を考えてプレーしていたのでしょうか？」千怜「きょうは打つときだけ集中、というのを意識して回っていました」明愛「それだけですか？（笑）。キャディさんとの会話とか」千怜「（笑）。あんまり会話はしなかったけれど、ずっと集中するのも疲れちゃうので、打つときだけ集中してやればいいやと思ってました」明愛「ナイスプレーでしたか？」千怜「2アンダー。（逆に）きょうどうでした？」明愛「1アンダーです」千怜「ナイスです」明愛「ちょっと、ストレスが溜まるゴルフでした」千怜「分かります…」5打差の10位から逆転を狙った千怜は、バーディとボギーが交互に来る展開で、差を縮めていくことができなかった。「風が一定方向ではないのが、ここのゴルフ場の難しさ。クラブチョイスも最善は尽くしたけれど、何個かミスがあった」。9番パー3では直前にクラブを替えたティショットが大きくショート。続く10番でもピン手前のラフに外した。ただ耐えた終盤にはご褒美も。16番パー5では残り174ヤードから8番アイアンで打った2打目が、右からの傾斜を使ってピンそばへ寄っていく。「たまにはいいショットを打ちたいなと思っていた。会心のセカンドショットで気持ちよかったです」。最後はイーグルによって、少しだけ報われた形。勝みなみと並ぶ日本勢トップのトータル12アンダー・7位で終えた。ルーキーだった昨年は、3日目に米ツアーで初めて明愛との同組が実現した。そして明愛が1打差の2位に入り、“岩井ツインズ”の名を広く知らしめた大会でもある。カリフォルニア在住の“双子ファン”ギャビーちゃんとダニーちゃんは今年もまた、連日応援に駆けつけてくれた。『金曜日は学校をサボっちゃった。だってふたりのプレーを見る方が楽しいんだもん！』と笑っていた。初日に「63」をたたき出して単独首位発進したことを思い返せば、もどかしさの残る4日間だったかもしれない。それでも岩井千怜、そして岩井姉妹にとって、また思い出を重ねるロサンゼルス大会となった。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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