MAZZEL・NAOYA、“憧れ”町田啓太と初対面「夢のような時間でした」ときめきを語り合う
【モデルプレス＝2026/04/21】俳優の町田啓太と8人組ボーイズダンスボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、4月22日発売の「美的」（小学館）6月号に登場。NAOYAが憧れの人”として公言し続けてきた町田と初共演を果たす。
【写真】NAOYA、“憧れの人”35歳イケメン俳優との密着2ショット
NAOYAは、中学生のころにドラマ『中学聖日記』で初めて目にして以来、町田を“憧れの人”として公言し続けてきた。SNS上でも2人の共演を望む声が数多く上がる中、ついにその念願が叶うことに。町田との共演を知ったNAOYAは椅子から転げ落ちるほど驚き、撮影を心待ちにしていたという。当日、町田との初対面を果たしたNAOYAが「金髪ですか･･･！？」と驚くと、町田は「おそろいですね」と爽やかな笑顔で挨拶。“出逢い”“フレグランス”“音楽”“芝居”――4つの“ときめき”を語り合う今回の対談では、憧れの人を前にしたNAOYAのまっすぐな言葉と、それに応える町田の温かなまなざしに、スタッフも思わずキュン。おそろいの金髪×初夏のシャツコーデが爽やかな撮り下ろしで届ける4ページ、2人の美しすぎるケミを堪能できる。
終始緊張気味のNAOYAに町田が優しく声をかけ、和やかな雰囲気でスタートした今回の対談。ときめく出逢いについてのトークでは、町田がNAOYAに干支を聞いたところ緊張ゆえの“天然すぎる回答”が飛び出し、町田が思わず「さすがにかわいくてときめきました（笑）」と吐露する場面も。微笑ましいやりとりが見られた。フレグランスについてのトークでは、出演する作品ごとに違う香りを纏う町田と、ラベンダー系の柔らかな香りを愛するNAOYAが、お互いの印象を香りで表現。音楽や芝居の話では、アーティストとして観衆の前でパフォーマンスするNAOYAを町田が称え、NAOYAが俳優の大先輩である町田に役作りの秘訣を真剣に尋ねるなど、お互いをリスペクトする姿が印象的であった。
対談を終えたNAOYAは「実はドッキリなんじゃないかと疑っていたくらい、夢のような時間でした」と感激。一方の町田も、「キラキラとした感じをたくさん浴びれて、次はMAZZELのライブを観にいきたいです」とにっこり。憧れの人を前にしたNAOYAの初々しさと、それを温かく受け止める町田の懐の深さ。初対面の2人が起こすときめきの化学反応が掲載される。（modelpress編集部）
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【写真】NAOYA、“憧れの人”35歳イケメン俳優との密着2ショット
◆町田啓太＆NAOYA「美的」で初対面
NAOYAは、中学生のころにドラマ『中学聖日記』で初めて目にして以来、町田を“憧れの人”として公言し続けてきた。SNS上でも2人の共演を望む声が数多く上がる中、ついにその念願が叶うことに。町田との共演を知ったNAOYAは椅子から転げ落ちるほど驚き、撮影を心待ちにしていたという。当日、町田との初対面を果たしたNAOYAが「金髪ですか･･･！？」と驚くと、町田は「おそろいですね」と爽やかな笑顔で挨拶。“出逢い”“フレグランス”“音楽”“芝居”――4つの“ときめき”を語り合う今回の対談では、憧れの人を前にしたNAOYAのまっすぐな言葉と、それに応える町田の温かなまなざしに、スタッフも思わずキュン。おそろいの金髪×初夏のシャツコーデが爽やかな撮り下ろしで届ける4ページ、2人の美しすぎるケミを堪能できる。
◆NAOYA、“憧れ”町田啓太との対面に感激「夢のような時間」
対談を終えたNAOYAは「実はドッキリなんじゃないかと疑っていたくらい、夢のような時間でした」と感激。一方の町田も、「キラキラとした感じをたくさん浴びれて、次はMAZZELのライブを観にいきたいです」とにっこり。憧れの人を前にしたNAOYAの初々しさと、それを温かく受け止める町田の懐の深さ。初対面の2人が起こすときめきの化学反応が掲載される。（modelpress編集部）
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