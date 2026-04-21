フジテレビ、10月期ドラマは命懸けのゲーム描く「kiDnap GAME」香港＆韓国と共同制作
【モデルプレス＝2026/04/21】フジテレビは2026年4月21日、同局にて「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を実施。10月期ゴールデンプライム帯の連続ドラマとして「kiDnap GAME」（キッドナップゲーム）が放送されることが決定した。
【写真】フジ10月期ドラマ、きっかけとなった韓国ドラマ
フジテレビは「FUJI FUTURE UPDATE」第5弾として、全11話となる「kiDnap GAME」の制作を発表。同ドラマはMarkerville（香港）とSimStory（韓国）との共同制作で、日本のほか、18の国と地域で配信予定である（※4月21日時点、今後拡大予定）。
同ドラマのプロデュース・演出を務める加藤裕将氏は、この企画について「3年前に立ち上げたもので、韓国の『イカゲーム』というグローバルヒットを日本でも、そしてフジテレビで作りたいという思いで立ち上げた」と説明。「これを実現するためにMarkervilleとSimStoryという最善のパートナーと組ませていただいて、出資だけでなく現地の撮影の協力なども一緒になって行ってきました。そして現地のアジアのスターたちをキャスティングして、半年以上かけて今撮影をしております」と日本キャストのみならず、海外キャストも迎え、制作していることを明かした。
発表会には加藤氏のほか、同局のコンテンツ事業局局長の渋谷謙太郎氏、第1スタジオ局長の若松央樹氏、ディストリビューションセンター室長の橋詰知明氏、グローバルビジネス部長の田中晋太觔氏、FOD事業部の村上正成氏が登壇。さらに、香港からCEOのMr. Kenneth Kam、韓国からCEOのMs. Song Seon Eui、ドラマ制作部長のMs. Juna Kimがオンラインで参加し、進行はディストリビューション部の秋元優里氏が務めた。（modelpress編集部）
“愛する人を救うために、どこまでできますか？救われるのは一人だけ”
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ。世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者のかぞくのもとに1通のメールが届く。このゲームの出場者にはそれぞれ異なる司令が出される。大切な人を救うために、他の出場者より先に試練をクリアしなければならない。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は…？極限状態の中で繰り広げられる命懸けのゲーム「kiDnap GAME」が開幕。
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◆フジ、10月期は「kiDnap GAME」放送
フジテレビは「FUJI FUTURE UPDATE」第5弾として、全11話となる「kiDnap GAME」の制作を発表。同ドラマはMarkerville（香港）とSimStory（韓国）との共同制作で、日本のほか、18の国と地域で配信予定である（※4月21日時点、今後拡大予定）。
発表会には加藤氏のほか、同局のコンテンツ事業局局長の渋谷謙太郎氏、第1スタジオ局長の若松央樹氏、ディストリビューションセンター室長の橋詰知明氏、グローバルビジネス部長の田中晋太觔氏、FOD事業部の村上正成氏が登壇。さらに、香港からCEOのMr. Kenneth Kam、韓国からCEOのMs. Song Seon Eui、ドラマ制作部長のMs. Juna Kimがオンラインで参加し、進行はディストリビューション部の秋元優里氏が務めた。（modelpress編集部）
◆フジ、10月期連続ドラマ「kiDnap GAME」あらすじ
“愛する人を救うために、どこまでできますか？救われるのは一人だけ”
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ。世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者のかぞくのもとに1通のメールが届く。このゲームの出場者にはそれぞれ異なる司令が出される。大切な人を救うために、他の出場者より先に試練をクリアしなければならない。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は…？極限状態の中で繰り広げられる命懸けのゲーム「kiDnap GAME」が開幕。
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