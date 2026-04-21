辻ちゃん長女・希空（のあ）、黒水着で美スタイル開放「手足長い」「目が釘付け」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が4月20日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開した。
【写真】辻ちゃん18歳長女「スタイル良すぎ」美ボディ開放の黒水着姿
同月16日の投稿で沖縄・石垣島を訪れたことを報告し、人気観光スポットで撮影した写真を連日公開している希空。この日は「川平湾で初のサバニ乗ったんだー 最終日まで満喫できて幸せ！！！」と記し、エメラルドに輝く海でのソロショットを披露。フレアデザインの黒の水着を身につけ、ハンモックの上でポーズをとる姿が収められており、透明感のある肌とスラリとした脚が輝くショットとなっている。
この投稿は「手足長い」「目が釘付け」「肌が発光してる」「スタイル良すぎ」「神々しい」「女神様降臨」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女「スタイル良すぎ」美ボディ開放の黒水着姿
◆希空、スラリ美脚＆素肌輝く水着ショット披露
同月16日の投稿で沖縄・石垣島を訪れたことを報告し、人気観光スポットで撮影した写真を連日公開している希空。この日は「川平湾で初のサバニ乗ったんだー 最終日まで満喫できて幸せ！！！」と記し、エメラルドに輝く海でのソロショットを披露。フレアデザインの黒の水着を身につけ、ハンモックの上でポーズをとる姿が収められており、透明感のある肌とスラリとした脚が輝くショットとなっている。
◆希空の投稿に「手足長い」と反響
この投稿は「手足長い」「目が釘付け」「肌が発光してる」「スタイル良すぎ」「神々しい」「女神様降臨」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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