元モー娘。飯田圭織、“育ち盛り”子ども達への「タンパク質たっぷり弁当」公開「カラフルで彩りが綺麗」「食べ応えがありそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども達の弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。2児の母「ヘルシーで美味しそう」鶏肉・ゆで卵など入った“タンパク質弁当”
飯田は「お弁当始まってます〜 育ち盛りな子ども達にタンパク質たっぷり弁当！！」と記し、2人分の弁当を公開。ほぐした鮭の乗ったご飯に鶏肉、ゆで卵、ブロッコリーのおかずが詰められた弁当にチーズとマスカットのデザートが添えられたタンパク質豊富な弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「お肉も魚も両方入ってて食べ応えがありそう」「カラフルで彩りが綺麗」「愛情たっぷり」「毎日のお弁当作り尊敬する」「ヘルシーで美味しそう」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。2児の母「ヘルシーで美味しそう」鶏肉・ゆで卵など入った“タンパク質弁当”
◆飯田圭織、子ども達の弁当公開
飯田は「お弁当始まってます〜 育ち盛りな子ども達にタンパク質たっぷり弁当！！」と記し、2人分の弁当を公開。ほぐした鮭の乗ったご飯に鶏肉、ゆで卵、ブロッコリーのおかずが詰められた弁当にチーズとマスカットのデザートが添えられたタンパク質豊富な弁当となっている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉も魚も両方入ってて食べ応えがありそう」「カラフルで彩りが綺麗」「愛情たっぷり」「毎日のお弁当作り尊敬する」「ヘルシーで美味しそう」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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