【包丁、まな板いらず！】新じゃがの“カリホク”食感がたまらない！「手割りポテトのカレー炒め」
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調理中に食材を切る工程は、包丁やまな板を洗う手間も加わって意外と大変。そこで今回は、材料を「切らなくていいレシピ」に挑戦！今が旬のみずみずしい新じゃがいもを使って、家族みんなが大好きなカレー味のメインおかずを作ってみました。
■手割りポテトのカレー炒め
＜材料・2人分＞
・合いびき肉…150g
・新じゃがいも…3個(約450g)
・サラダ油、酒…各大さじ1
・ウスターソース…大さじ2
・塩…ひとつまみ
・青のり…小さじ2分の1
主な食材は旬の新じゃがいもと合いびき肉だけ！あとは、家にある調味料でOK。
＜作り方＞
1.新じゃがいもは皮つきのまま耐熱皿にのせる。ぬらして絞ったペーパータオルをかぶせ、ラップをかけて8分レンチン（600W）する。粗熱をとり、手でざっくりと3〜4つに割る。
新じゃがいもは茹でるのではなく、電子レンジで加熱。お湯を沸かす手間がいらないから楽チンですね♪
火傷をしないよう、粗熱をとってから手でパカっと割っていきます。中のホクホク感がたまりません。
2.フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、１を全体に焼き色がつくまで約4分焼く。
全体に焼き色がつくよう、ときどき返しながら焼いていきます。皮がパリッとして香ばしくなりますよ。
3. 合いびき肉を加え、大きくくずしながら火が通るまで約3分炒める。カレー粉小さじ1、酒大さじ1、ウスターソース大さじ2、塩ひとつまみを順に加え、全体になじむまで炒める。器に盛り、粉チーズ小さじ1、青のり小さじ1/2をかける。
合いびき肉はざっくり大きくくずすのがポイント。
調味料を加えたら、全体になじませます。
器に盛ったら、ついに仕上げ！粉チーズと青のりをかけていきます。
（1人分383kcal、塩分2.1g レシピ作成／池田美希 栄養計算／スタジオ食）
「手割りポテトのカレー炒め」が完成しました！
外はカリカリ、中はホクホクのじゃがいもがたまりません。食欲をそそるカレー風味にウスターソースでコクを出し、仕上げの粉チーズでまろやかさがプラスされています。お子さんもパクパク食べられる味わいです。
包丁いらずで食べごたえもバッチリな一皿。新じゃがいもが旬のこの時期に、ぜひ試してみてくださいね！
文＝松田支信／菅野直子
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。