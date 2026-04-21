手割りポテトのカレー炒め


【写真で見る】包丁を使わない新じゃがレシピ！不揃いな断面がカリッとおいしい「手割りポテトのカレー炒め」の作り方を見る

調理中に食材を切る工程は、包丁やまな板を洗う手間も加わって意外と大変。そこで今回は、材料を「切らなくていいレシピ」に挑戦！今が旬のみずみずしい新じゃがいもを使って、家族みんなが大好きなカレー味のメインおかずを作ってみました。

■手割りポテトのカレー炒め

＜材料・2人分＞

・合いびき肉…150g

・新じゃがいも…3個(約450g)

・カレー粉、粉チーズ…各小さじ1

・サラダ油、酒…各大さじ1

・ウスターソース…大さじ2

・塩…ひとつまみ

・青のり…小さじ2分の1

手割りポテトのカレー炒めの材料はコチラ


主な食材は旬の新じゃがいもと合いびき肉だけ！あとは、家にある調味料でOK。

＜作り方＞

1.新じゃがいもは皮つきのまま耐熱皿にのせる。ぬらして絞ったペーパータオルをかぶせ、ラップをかけて8分レンチン（600W）する。粗熱をとり、手でざっくりと3〜4つに割る。

新じゃがいもは電子レンジで加熱します


新じゃがいもは茹でるのではなく、電子レンジで加熱。お湯を沸かす手間がいらないから楽チンですね♪

粗熱をとったら、手でざっくりと割っていきます


火傷をしないよう、粗熱をとってから手でパカっと割っていきます。中のホクホク感がたまりません。

手でパカッと割ればホクホク♪


2.フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、１を全体に焼き色がつくまで約4分焼く。

全面に焼き色をつけていきます


全体に焼き色がつくよう、ときどき返しながら焼いていきます。皮がパリッとして香ばしくなりますよ。

3. 合いびき肉を加え、大きくくずしながら火が通るまで約3分炒める。カレー粉小さじ1、酒大さじ1、ウスターソース大さじ2、塩ひとつまみを順に加え、全体になじむまで炒める。器に盛り、粉チーズ小さじ1、青のり小さじ1/2をかける。

合いびき肉は大きくくずしながら火が通るまで炒めます


合いびき肉はざっくり大きくくずすのがポイント。

調味料をなじませます


調味料を加えたら、全体になじませます。

お皿に盛ったら、仕上げに粉チーズと青のりをかけます


器に盛ったら、ついに仕上げ！粉チーズと青のりをかけていきます。

手割りポテトのカレー炒めが完成！


（1人分383kcal、塩分2.1g　レシピ作成／池田美希　栄養計算／スタジオ食）

ホクホク感がたまりません！


「手割りポテトのカレー炒め」が完成しました！

外はカリカリ、中はホクホクのじゃがいもがたまりません。食欲をそそるカレー風味にウスターソースでコクを出し、仕上げの粉チーズでまろやかさがプラスされています。お子さんもパクパク食べられる味わいです。

包丁いらずで食べごたえもバッチリな一皿。新じゃがいもが旬のこの時期に、ぜひ試してみてくださいね！

文＝松田支信／菅野直子

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。