“昨年結婚”ゆめちゃん、ウエディングフォト公開 白無垢＆純白ドレス姿で夫と2ショット「すごいキレイ」 2022年『おもしろ荘』優勝で飛躍
プロダクション人力舎所属のピン芸人・ゆめちゃん（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。和装と洋装の2パターンで撮影した、夫とのウエディングフォトを披露した。
【写真】「旦那が様になりすぎてて、みんなから大絶賛でした 笑」ゆめちゃん＆夫の“ウエディング2ショット”
ゆめちゃんは、『シカゴ』などのミュージカルをテーマにしたネタで知られるピン芸人。日本エレキテル連合、おかずクラブ、ぺこぱといったブレイク芸人の登竜門となっている元日恒例の日本テレビ系『ぐるナイ！おもしろ荘2022 ネクストスター発掘SP』では、見事に優勝を果たした。
プライベートでは、昨年4月に「わたくしシカゴの女、自分でも一生シカゴの女と思っていましたが…まさかの、人妻の女になりました」とユーモアたっぷりに結婚を発表。お相手について「ゆめちゃんにずっと芸人をやってて欲シカゴと言ってくれる優シカゴ王子様が現れました」と話し、「交際大体4か5ヶ月婚！」とスピード婚であることも明かしていた。
この日の投稿では、「この度！ @soi_wedding_photomovie さんからお声がけ頂きまして!!素敵なウェディングフォトを撮っていただきました」「和装と洋装2つの衣装で、撮影していただきました！」と報告し、白無垢、純白のドレスをそれぞれまとった記念ショットの数々を紹介。
ゆめちゃんは「普段のシカゴの女のセクシーな雰囲気とは違う柔らかいウェディングな衣装で、素敵なロケーションで撮影していただき、とってもたのシカゴで幸せでした」「メイクも多幸感たっぷりにしてもらって嬉シカゴ は〜ん！」と“らしさ全開”で振り返り、夫についても「旦那が様になりすぎてて、みんなから大絶賛でした 笑」と話した。
コメント欄には「めっちゃかわいい 似合ってます」「すごいキレイ」「和装洋装どっちも、めちゃんこかわゆ」「本当におめでとうございます」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「旦那が様になりすぎてて、みんなから大絶賛でした 笑」ゆめちゃん＆夫の“ウエディング2ショット”
ゆめちゃんは、『シカゴ』などのミュージカルをテーマにしたネタで知られるピン芸人。日本エレキテル連合、おかずクラブ、ぺこぱといったブレイク芸人の登竜門となっている元日恒例の日本テレビ系『ぐるナイ！おもしろ荘2022 ネクストスター発掘SP』では、見事に優勝を果たした。
この日の投稿では、「この度！ @soi_wedding_photomovie さんからお声がけ頂きまして!!素敵なウェディングフォトを撮っていただきました」「和装と洋装2つの衣装で、撮影していただきました！」と報告し、白無垢、純白のドレスをそれぞれまとった記念ショットの数々を紹介。
ゆめちゃんは「普段のシカゴの女のセクシーな雰囲気とは違う柔らかいウェディングな衣装で、素敵なロケーションで撮影していただき、とってもたのシカゴで幸せでした」「メイクも多幸感たっぷりにしてもらって嬉シカゴ は〜ん！」と“らしさ全開”で振り返り、夫についても「旦那が様になりすぎてて、みんなから大絶賛でした 笑」と話した。
コメント欄には「めっちゃかわいい 似合ってます」「すごいキレイ」「和装洋装どっちも、めちゃんこかわゆ」「本当におめでとうございます」などと、さまざまな声が寄せられている。