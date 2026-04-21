東映は21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したことを発表した。1951年の創業以来、映画・テレビ・アニメーションなどの多角的なメディアを世界へ発信してきた同社。創立75周年の節目に、新たにゲーム事業ブランドを立ち上げた。

東映ゲームズでは、最初の取り組みとしてPCゲーム領域に挑戦する。世界最大のPCゲームプラットフォーム「Steam」で展開し、その後は、Nintendo SwitchやPlayStation、Xboxといった家庭用ゲーム機への展開も予定している。

ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいIPの創出を目指す。24日に発表予定の初期作品ラインアップは、東映の既存IPを使ったゲームではなく、国内外のクリエイターによる新しいゲームタイトルとなる。

「東映ゲームズ」のブランドロゴは、これまで数々のゲームタイトルを生み出してきた株式会社カイロソフトに手がけた。東映映画の代名詞ともいえるオープニング映像「荒磯に波」のピクセルアニメーション版も制作されている。

東映の吉村文雄社長は「本事業を、これまで東映が主軸としてきた映画、テレビ、催事などの分野と並ぶ『新たな柱』として明確に位置付け、注力してまいる所存でございます」とコメントした。