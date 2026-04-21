タレントの矢口真里（43）が、「ついに美容医療始めました!!」とつづり、自撮りショットを公開し話題になっている。

【映像】矢口真里の顔の施術ショット（複数カット）

これまでもInstagramでたびたび自撮りショットを見せてきた矢口。2025年8月4日の投稿では、「よく肌綺麗ですねって言われますが、もちろんアプリで肌ツルッツルに加工してます。よろ」とカミングアウト。2026年1月6日には自撮り動画をアップすると「整形してますか？顔違いますけど」とのコメントが寄せられ、「してませんけど」と困惑した反応を見せていた。

顔の施術ショットに反響

4月20日の投稿では、「矢口真里43歳、ついに美容医療始めました!!肌質改善や顔のたるみや首の横線などなど…色々と悩みがあるのでちゃんとカウンセリングして、シンシア銀座院さんで施術受けてきました!!デンシティ、ジャルプロ、プロファイロ、エレクトロポレーションとフルコース。時間ないので一気にやっちゃうタイプです!!しっかし、一個一個ドキドキしたー。痛みや緊張は、優しいお姉さんがひとつひとつ丁寧に対応してくれて、注射とか本当に苦手なんですが綺麗になるために なんとか乗り切れました。ちなみに次の日からかなり実感あります。顔の引き締まりや首の横線とかマジでびっくり!!早くやれば良かったと少々後悔しております。これからは自分へのご褒美は美容医療にしようと思いました」と経過を報告し、施術中の様子も公開した。

この投稿には「すっぴんも綺麗すぎる」「たくさんやり過ぎて別人にはならないでくださいね」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）