【セブン‐イレブン】「ロブロックス」オリジナルTシャツ・パーカーが抽選で100名に当たるキャンペーン開催
セブン‐イレブン・ジャパンは4月20日から、没入型ゲーム&創作プラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」と共同し、「Robloxの限定景品が当たる抽選キャンペーン」を全国のセブン‐イレブン店舗で実施している。
Robloxの限定景品が当たる抽選キャンペーン
同キャンペーンは、Robloxを現実の世界でもファッションとして体験してほしいという想いから企画された。
期間中に対象商品を購入のうえ、特設サイトにて応募すると、抽選で100名にRobloxの限定景品(Robloxロゴ入りオリジナルTシャツ、またはオリジナルパーカー)が当たる。
Robloxロゴ入りオリジナルTシャツ/パーカー詳細
対象商品は、「Roblox ギフトカード バリアブル」(1,000〜50,000円)と「Roblox ギフトカード」(3,000円)。購入期間は2026年4月20日〜5月10日、応募期間は2026年4月20日〜5月11日まで。なお、1人何回でも応募可能だが、抽選で受け取れる賞品は1人1点のみとなる。
「Roblox ギフトカード バリアブル」(1,000〜50,000円)/「Roblox ギフトカード」(3,000円)
当選フロー
Robloxの限定景品が当たる抽選キャンペーン
同キャンペーンは、Robloxを現実の世界でもファッションとして体験してほしいという想いから企画された。
Robloxロゴ入りオリジナルTシャツ/パーカー詳細
対象商品は、「Roblox ギフトカード バリアブル」(1,000〜50,000円)と「Roblox ギフトカード」(3,000円)。購入期間は2026年4月20日〜5月10日、応募期間は2026年4月20日〜5月11日まで。なお、1人何回でも応募可能だが、抽選で受け取れる賞品は1人1点のみとなる。
「Roblox ギフトカード バリアブル」(1,000〜50,000円)/「Roblox ギフトカード」(3,000円)
当選フロー