ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２０日（日本時間２１日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に右前打を放ち、自己最長の５２試合連続出塁とし、１９２３年のベーブ・ルースのキャリアハイ超え、アジア出身選手記録に並んだ。４打数１安打、２得点、１盗塁だった。打率２割７分２厘。チームは１２―３と大勝し、この４連戦を２勝２敗で終えた。

相手先発はポストシーズンの２本を含み、３本塁打している左腕キンタナだ。初回先頭はカウント２―２からの７球目、内角の８１・１マイル（約１３０・５キロ）のスラーブを強打するも痛烈なゴロは一塁手の正面。しかし、ベースカバーに入ったキンタナが落球し、投失となった。すかさずスタートを切り、二盗に成功。今季初盗塁をマークした。

２―１の３回先頭はカウント２―２から真ん低めのボール球の８６・２マイル（約１３８・７キロ）のチェンジアップをバットの先で拾って、右前に落とした。これで５２試合連続出塁とし、秋信守（チュ・シンス）がレンジャーズ時代の２０１８年にマークしたアジア出身選手の最長記録に並んだ。ショーン・グリーンが２０００年にマークした球団２位の５３試合にあと１に迫った。

４―１の８回一死満塁は初球、８９マイル（約１４３・２キロ）の内角高めの速球を打って一直。二塁に送られて併殺打か思われたが、三塁塁審がボークを宣告。三走が生還し、打ち直しとなった。結局、２ボールからの３球目、ほぼ真ん中の８９・２マイル（約１４３・５キロ）のフォーシームを強打したが、前進守備の二塁手の正面に飛び、二ゴロに倒れた。

５―１の６回二死二、三塁は申告敬遠。５敬遠はメジャートップタイだ。８―１の８回無死一塁は２番手の右腕ゴードンからストレートの四球。敵地にもかかわらずブーイングが上がった。マンシーとラッシングがともにこの日２本目のアーチを放ち、１２―２の９回一死無走者はカウント２―２からの６球目、内角の９３・８マイルのフォーシームにバットは空を切った。

投失から初盗塁、右前打で５２試合連続出塁、、ボークからの打ち直しと色々あったが、期待の本塁打だけ出なかった。標高１６００メートルに位置し、打球がよく飛ぶことから「打者天国」と呼ばれるクアーズ・フィールドでは８９打数３４安打、打率３割８分２厘、７本塁打、２１打点と相性がよかったが、結局、４試合２１打席ノーアーチに終わった。

２１日（同２２日）の敵地ジャイアンツ戦こそ特大弾だ。