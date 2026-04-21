東映が新たなゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したことを２１日、発表した。１９５１年の創業以来、映画やテレビ、アニメーションなどを手がけてきた同社が、創立７５周年という節目にゲーム領域へ参入する。

「東映ゲームズ」は、ゲームを起点とした世界を熱狂させる新しいＩＰの創出を目指す。最初の取り組みとしてＰＣゲーム領域に挑戦。世界最大級のＰＣゲーム配信プラットフォーム「Ｓｔｅａｍ」で展開を予定しており、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ ＳｗｉｔｃｈやＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎなど家庭用ゲーム機への展開も順次進めていく予定。初期ラインアップは既存作品のゲーム化ではなく、国内外のクリエイターと連携した完全新作タイトルで構成され、詳細は２４日に発表される。

東映の吉村文雄代表取締役社長は「これまで東映が主軸としてきた映画、テレビなどの分野と並ぶ“新たな柱”として位置付け、注力する」とコメント。「ゲームは言語や国境を越えて広がり続ける極めてグローバルなエンターテインメント。当社が映像制作を通じて培ってきた技術とノウハウを新たなゲーム事業へ注ぎ込み、東映ならではのエンターテインメント体験を世界中のプレイヤーへ届けてまいります」と意気込んだ。

また、設立に伴い、ブランドロゴも発表。数々のゲームタイトルを生み出した「カイロソフト」が手がけたと発表された。