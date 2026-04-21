◆米大リーグ ロッキーズ３―１２ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦で４打数１安打１盗塁の活躍で、連続試合出塁記録を２０１８年の秋信守に並ぶアジア出身選手最長で、１９２３年の“野球の神様”ベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばした。チームは前日に今季２１試合目にして初の連敗を喫していたが、「２」で止めた。

初回先頭の第１打席は、８１・１マイル（約１３０・５キロ）のスラーブを引っかけて一塁へのゴロとなった大谷。だが、ベースカバーに入ったキンタナが捕球できず、失策で塁に出た。記録上は出塁扱いとはならず、記録更新はお預けとなったが、２番コールの打席で今季２２戦目にして初盗塁をマークした。

さらに１点リードの３回先頭で迎えた第２打席ではカウント２―２から８６・２マイル（約１３８・７キロ）の低めボール球のチェンジアップに腕を伸ばすと、右前に運んで出塁記録を伸ばしていた。

試合後、ロバーツ監督は「本当にすごいことだし、非常に印象的だ。（大谷とルースは）二刀流の２人で、しかも史上最高クラスの選手というのは皮肉でもある。素晴らしい記録だ。特に相手が徹底的にマークしてくる中で出塁するのは難しいこと。この連続記録は偉大なものの１つだし、これを続けていけるといい」とたたえた。