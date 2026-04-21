お笑いコンビ・ガンバレルーヤと超魔術師のＭｒ．マリックが２１日、都内で行われた映画「グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション」（５月８日公開）のプレミア試写会に、宣伝イリュージョニストとして出席した。

一足先に試写を見たというよしこは「映像の中に入っているような感覚になった」と興奮気味に語り、まひるは「（観劇中）ずっとだまされっぱなし。一瞬も目が離せなかった」と感動した様子。Ｍｒ．マリックも「マジックと映画が力を合わせて完成されたとても面白い作品」と絶賛した。

劇中に登場する“フォー・ホースメン”に盗んでほしいものを聞かれたまひる（３２）は「バンジージャンプも崖に登るの毎回怖いので、恐怖心を盗まれたい」と明かし、よしこ（３５）は「全然痩せられないので、内臓脂肪を盗んでほしい」といい、笑いを誘った。

イベントでは作品にちなみ、Ｍｒ．マリックがマジックを披露。「お金を増やす」というマジックではハンドパワーにより会場中にフェイクお札が舞う中、よしこが空中に浮遊するというイリュージョンが同時に披露され、よしこは「急に体が軽くなったので、もしかして内臓脂肪を盗んでもらえたのかと思った」と再び笑わせていた。