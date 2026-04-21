料理愛好家の平野レミ（79）が21日、都内で「ヨード卵・光」新CM発表会に出席した。

この日は「ヨード卵・光」が誇るコク3.5倍にちなみ、「3.5分クッキング」に、バイきんぐ小峠英二（49）と挑戦。2人で「くるくるオムレット」を調理した。

小峠が「レミさんは料理愛好家なんですね」と肩書について質問すると、平野は「小峠さんは妻愛好家でしょ？ ラブラブでしょ？」と笑顔。昨年6月に一般女性と結婚した小峠は「まあまあ」と照れ笑いすると、平野は「小峠さんはおっかなそうに見えて良い人で、優しくて気配りがあるって周りの人たちも皆言うのよ」と人柄を絶賛した。

新婚1年目の小峠に平野は「夫は妻がご飯を作ったら『おいしいね』って言うべきよ。私が料理の仕事ついたのは夫が『おいしい』って言ってくれたから。何でもおいしいと言ってくれたからこうなれたのよ」とアドバイス。小峠は「僕それいつも言っていますよ」といいつつ、「じゃあレミさんみたいにこんな感じになるの？ 控えようかな」と冗談も交えて盛り上げた。

平野は「ヨード卵・光」について「（黄身の）黄色がキレイなの。だからずっとこれを使っている」とコメント。続けて「大谷翔平は一日16個食べているんだって。ネットに書いてあった（笑い）。いっぱい食べたら大谷翔平みたいに元気になれますからね」と会場を盛り上げた。