俳優の金子貴俊（48）の姉で、パーツモデルや美容研究家として活動している金子エミ（55）が、4月20日にInstagramのストーリーズを更新。長男でダウン症スイマーの村井海人さん（28）や弟らとともに、テニスを楽しむ様子を公開した。

【映像】金子エミ、ダウン症スイマーの長男との2ショット

海人さんは11歳から水泳を始め、2023年に日本で初めてダウン症パラスポーツ日本パラリンピック委員会の国際ライセンスを取得。翌年にはトルコで行われた「第11回世界ダウン症水泳・アーティスティック選手権大会」50m背泳ぎで、日本人男子初の銅メダルを獲得した。

エミはこれまでInstagramで家族との日常も発信しており、水泳に打ち込む海人さんの姿や、次男の卒業式での家族ショット、10年以上前に撮影された母と貴俊との思い出の写真も公開してきた。

弟・金子貴俊やダウン症スイマーの長男・村井海人さんらとテニスを満喫

2026年4月20日には、母、貴俊、海人さんとともにテニスを楽しむ様子をストーリーズで披露。「カイトさん、テニスは羽子板風でした」「金子貴俊の優しいサーブを受けての私」とつづり、貴俊のサーブを受ける自身の動画も公開している。

（『ABEMA NEWS』より）