【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２０日、戦闘終結に向けたイランとの協議では「十分に良くない合意を急がせるようなことはさせない」とＳＮＳに投稿し、イランに妥協しない姿勢を強調した。

イラン側は再協議に応じない姿勢で米側を揺さぶっており、停戦期限が日本時間２３日午前に迫る中、水面下で激しい交渉が行われている模様だ。

トランプ氏は投稿で、自身が合意締結の圧力を受けているとする米メディアの報道に触れて「事実ではない。時間は私の敵ではない」と反論した。米ブルームバーグ通信には、イランと合意に至らなければ、停戦延長の可能性は「極めて低い」と主張した。

ホワイトハウスの当局者は２０日、「米代表団は近いうちにパキスタンの首都イスラマバードに行く予定だ」と述べた。ロイター通信によると、代表団を率いるバンス副大統領は米東部時間２１日に米ワシントンを出発する予定だという。

一方で、イランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は２０日、ＳＮＳに「（米国の）脅迫の下での交渉は受け入れない。この２週間、戦場で新たな切り札を繰り出す準備をしてきた」と投稿し、米側を改めてけん制した。ただ、米ニューヨーク・タイムズ紙は２０日、複数のイラン当局者の話として、イランは非公式に再協議の準備を進めていると報じた。再協議での合意条件で米国から譲歩を引き出そうと、ギリギリの交渉を仕掛けている可能性がある。