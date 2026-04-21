【2026年GW】演劇や音楽などのエンタメをライブ体験とともに楽しめる「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」4月25日より開催

東京ミッドタウン日比谷は、4月25日（土）〜5月31日（日）の期間中、日比谷のオープンエアの下、演劇や音楽などのエンターテインメントをライブ体験とともに楽しめる都市型フェスティバル「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026（日比谷ライブフェスティバル）」を開催する。

メインコンテンツとなる「ステップショー」では、普段劇場でしか観ることのできない舞台公演の名作や話題作、新作が多数集結する。

初日のオープニングアクトには、森公美子、彩風咲奈がWキャストで主演するミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』が登場。

そのほか、子どもから大人まで楽しめる名作ミュージカル『ピーター・パン』、昨年に続いて人気漫画を原作とする人気2.5次元作品、ミュージカル『憂国のモリアーティ』、音楽座ミュージカルの代表作『マドモアゼル・モーツァルト』など話題作のショーケースステージや、「HIBIYA LIVE FESTIVAL」でしか観られないオリジナル・ミュージカルショーを上演。

さらに、日生劇場、藤原歌劇団によるスペシャル・コンサートやNBAバレエ『海賊』など、多彩なシアター・エンターテインメントのステージをお届けする。

また、「HIBIYA LIVE FESTIVAL」のサテライト会場として、日比谷公園でもフェスティバルプログラム「HIBIYA LIVE FESTIVAL in 日比谷公園」を初開催。都心の緑と芝生に包まれながら、ライブパフォーマンスを上質なグルメとともに楽しめる。

写真提供：公益財団法人東京都公園協会

ほかにも、豪華講師陣のトークイベント＆ワークショップによる「カンゲキ学校」や、観客と未来の舞台をつなぐ、熱気あふれるステージ「ステップライブ」、和の世界観を取り入れた『Project WA』が登場する光とダンスのショー「ナイトショー」などのプログラムを予定。誰もが気軽にエンターテインメントを無料で楽しめる空間を目指す。

【開催概要】

『Project WA』

「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」期間：2026年4月25日（土）〜5月31日（日）主催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント／東京ミッドタウン日比谷助成：アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】 ※対象事業：ステップライブ後援：千代田区

特設サイトhttps://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-live-festival/