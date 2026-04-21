◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２１日・長野）

巨人の阿部慎之助監督（４７）が２１日、捕手の入れ替えについて言及した。

前日２０日に山瀬慎之助捕手（２４）と丸佳浩外野手（３７）を登録抹消。小林誠司捕手（３６）とドラフト５位ルーキーの小浜佑斗内野手（２４＝沖縄電力）が１軍合流した。

山瀬については「勝てないとキャッチャーって評価されないから。巡り合わせもあるんだろうけど、勝たないと評価されない。１軍である程度できるっていうのは分かったから。勝てるキャッチャーを目指して欲しい」と成長に期待した。

開幕１軍入りした山瀬はプロ初本塁打やタイムリーを放つなど打率２割３分１厘、１本塁打、２打点と

打撃でアピールしたが、スタメンマスクをかぶった４試合はチームは敗れていた。

代わりに小林が昇格。「終盤にキャッチャーに代走を出せる。後から（途中出場で）行くとなると、拓也（甲斐）とかは頭から（スタメンで）使いたいから。後から行けるってなると、誠司はそういう能力が高いから」と岸田、大城、小林の捕手３人制で臨む。