有名女優、コゴミ・タラの芽・ゼンマイ…山菜6種使ったおこわご飯公開「新鮮で美味しそう」「下処理から丁寧でさすが」と反響
【モデルプレス＝2026/04/21】俳優の秋野暢子が4月20日、自身のInstagramを更新。山菜を使った料理を披露し、話題となっている。
【写真】69歳ベテラン女優「具だくさんで食べごたえありそう」山菜たっぷりの手作りおこわ
秋野は「婿さんのご実家からたくさん山菜を贈って頂いたので。今夜は山菜おこわご飯にしました」とつづり、あく抜きなどの下処理の様子を含めた調理過程の写真を複数枚投稿。「米2合、もち米1合にみりん、お酒、醤油それぞれ大1、塩少々をいれて茹で山菜と油揚げ投入」（※原文ママ）と、コゴミ、タラの芽、コシアブラ、フキノトウ、ゼンマイ、タケノコを使った山菜おこわのレシピを披露し、「残りは天ぷらにしましょうか？」とも記している。
この投稿には「新鮮で美味しそう」「下処理から丁寧でさすが」「具だくさんで食べごたえありそう」「春を感じる」「豪華なご飯」「天ぷらも絶対美味しい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「具だくさんで食べごたえありそう」山菜たっぷりの手作りおこわ
◆秋野暢子、新鮮な山菜おこわを公開
秋野は「婿さんのご実家からたくさん山菜を贈って頂いたので。今夜は山菜おこわご飯にしました」とつづり、あく抜きなどの下処理の様子を含めた調理過程の写真を複数枚投稿。「米2合、もち米1合にみりん、お酒、醤油それぞれ大1、塩少々をいれて茹で山菜と油揚げ投入」（※原文ママ）と、コゴミ、タラの芽、コシアブラ、フキノトウ、ゼンマイ、タケノコを使った山菜おこわのレシピを披露し、「残りは天ぷらにしましょうか？」とも記している。
◆秋野暢子の手料理に反響
この投稿には「新鮮で美味しそう」「下処理から丁寧でさすが」「具だくさんで食べごたえありそう」「春を感じる」「豪華なご飯」「天ぷらも絶対美味しい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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