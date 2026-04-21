【資さんうどん】4月23日より“新おにぎり”2種登場 「梅かつお」「高菜」を追加

うどんチェーンの「資さんうどん」は全店舗にて、4月23日(木)より「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」を発売する。価格は各1個税込140円(九州･中国･関西エリア基準)。一部店舗では4月16日より先行販売を実施している。

資さんうどんでは、定番の「白おにぎり」「かしわおにぎり」「明太子おにぎり」に加え、新たに2種をラインナップに追加。さらに、これまで要望の多かった「のり付き」オプション(+税込20円)も導入し、選択肢を拡充する。

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〈「梅かつお」「高菜」2種が新登場〉

「梅かつおおにぎり」は、店舗で梅とかつお節を合わせ、定番の白おにぎりにたっぷりとのせた一品。梅の酸味とかつおの旨味が広がる、さっぱりとした味わいが特徴である。

「高菜おにぎり」は、朝定食などで人気の高菜を使用。白おにぎりにたっぷりとトッピングし、程よい塩味と食感が楽しめる仕立てとした。

〈「のり付き」選択が可能に〉

4月23日より、新商品および「白おにぎり」において「のり付き」の選択が可能となる(別途税込20円)。また、「明太子おにぎり」は従来の“のり付きのみ”から「のりなし」も選べるよう仕様を変更する。なお、「かしわおにぎり」は引き続き「のり付き」対象外となる。

かしわおにぎり（２個）

〈おにぎりのラインアップ〉

◆梅かつおおにぎり:1個 税込140円/2個 税込280円

◆高菜おにぎり:1個 税込140円/2個 税込280円

※のり付きは1個+税込20円、2個+税込40円

◆白おにぎり:1個 税込110円(九州･中国･関西エリア)

※関東エリアは1個 税込120円

◆かしわおにぎり:1個 税込150円

◆明太子おにぎり:1個 税込140円

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〈販売概要〉

発売日:2026年4月23日(木)

販売店舗:資さんうどん 全店舗

※価格はエリアにより異なる場合あり

※一部商品は数量限定

〈「資さんうどん」とは〉

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全7県、山口県、岡山県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都2府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。

資さんうどん