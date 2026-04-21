「ばぶい！」人気女性芸人、“ほんのちょっとしゃくれてる”顔が話題に！ 「ピント合ってるの天才」
お笑いコンビ・さや香の新山さんは4月19日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・蛙亭のイワクラさんの「ほんのちょっとしゃくれてる」顔を公開し、話題となっています。
【写真】蛙亭・イワクラの「ほんのちょっとしゃくれてる」顔
ファンからは「この“ちょいしゃくれ”にピント合ってるの天才」「いわくらちゃんばぶい！」「髪型が優等生すぎる」「しずかちゃんみたい」「じっくりみてますね」「新山さんにクギズケだね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】蛙亭・イワクラの「ほんのちょっとしゃくれてる」顔
「新山さんにクギズケだね」新山さんは「ずっとほんのちょっとしゃくれてる？」とつづり、1枚の写真を投稿。イワクラさんが、新山さんが表紙を務めた雑誌『anan』2490号（マガジンハウス）を読む様子です。顎を引いているからか、少ししゃくれているように見えます。
プライベートでも仲良し3月21日の投稿では、イワクラさん、お笑いタレントの真輝志さんと食事をする様子を公開した新山さん。2人は、プライベートでも仲がいいようです。ファンからは「にーやんとイワクラちゃん」「素敵なメンツ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)