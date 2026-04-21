「天使」TWICE・モモ、ベッドの上で美しい姿を披露！ 「可愛いすぎ」「ヒールで殴られても全然嬉しい」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは4月20日、自身のInstagramを更新。ベッドの上で色っぽい表情を見せた姿を公開しました。
【写真】ベッドに横たわるモモ
コメントでは「かわちすぎる」「すきです！！！」「BEAUTIFUL」「Perfect」「あなたは天使です、とてもかわいい」「ももりんかわいいぃぃ」「ヒールで殴られても全然嬉しいです。むしろお願いします」「ももりんきれい」「可愛いすぎ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ベッドに横たわるモモ
「ももりんかわいいぃぃ」モモさんは「Paris」と添え、2枚の写真を投稿。水玉のドレスと長いパールネックレスを合わせたコーディネートで、ベッドに横たわった自身の姿です。あごに手を添えた色っぽい表情を見せており、モノクロで撮影していることも相まって、美しさが際立っています。
「ツインテイル可愛すぎる」19日には「アメリカツアー終了 見に来てくれたONCEの皆さん、ありがとうございました!」と英語でつづり、オフショットを多数披露していたモモさん。ファンからは「彼女はバービー?」「ツインテイル可愛すぎる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)