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Appleのティム・クック氏が、CEOを退任することが発表されました。後任は、以前から噂されていた、現在ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長を務めるジョン・ターナス氏。

CEO交代は9月1日付けで行われ、クック氏は取締役会会長としてAppleに残ります。

CEOとして走り続けた15年間

新人事発表後、Appleホームページ上では、Appleコミュニティへのお知らせとして、ティム・クック氏からの手紙を公開。CEOとして過ごした15年間、毎朝、世界中から届く Appleユーザーからのメールを読んで1日を始めていたと語り、Appleファンに感謝の気持ちを伝えています。

クック氏は、Apple創業者の1人であるスティーブ・ジョブズ氏の後任として、2011年8月にCEOに就任。CEO前は、COOとしてサプライチェーンの調整役として尽力し、Appleを世界的企業へと押し上げてきました。CEO期間中にさらに成長させ、現在は4兆ドル（約636兆円）企業へ。

クック氏は、ジョブズ氏やApple伝説のデザイナーであるジョナサン・アイヴ氏のようなものづくりの人ではありません。が、ものづくりを深く尊重し、ものづくりの人のフリをしない実直な姿勢が広く愛されています。クック氏がAppleの舵取りとして大切にしてきたのは、ジョブズ氏から最後にもらったアドバイス「ジョブスならどうするか、なんて絶対考えるな」でした。

CEO期間中には、画面が大きくなったiPhone 6 Plus、Apple Watch、AirPodsなどをリリース。また、モノではなくApple TVやApple Musicを始めとするサービス展開にも注力し、Appleのエコシステムを強固なものにしてきました。

ジョン・ターナス氏ってどんな人？

新CEOのジョン・ターナス氏は、現在、ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長を担当。Apple2001年入社、25年在籍する大ベテランです。エンジニア出身で、AirPods、Mac、iPad、iPhoneなど、数々のAppleプロダクトの製品化に関わってきた人物。

Appleの次期CEO有力候補、ジョン・ターナス氏ってどんな人？