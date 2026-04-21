20日夕方、東北地方で最大震度5強を観測する強い地震がありました。太平洋側の広い範囲に一時、津波警報が出され、岩手県の久慈には最大で80センチの津波が到達しました。

20日午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする強い地震が発生しました。震源の深さは19キロで、地震の規模を示すマグニチュードは、7.7です。

これにより、青森県の階上町で最大震度5強、岩手県では盛岡市などで震度5弱を観測しました。

気象庁は、北海道から岩手の太平洋側に津波警報を発表し、沿岸の久慈では最大80センチの津波を観測しました。

岩手県沿岸の山田町では漁師が海に出て、養殖施設に異常がないか調べていました。

ホタテ漁師

「（Q．きのうの津波の影響は？）大丈夫そうといえば大丈夫そう」

気象庁は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、地震の発生から1週間程度、すぐに避難できる態勢をとるよう呼びかけています。

これに関連して林総務大臣は、今後、地震や津波に関する偽情報や誤情報が拡散する可能性があるとして、注意を呼びかけました。「災害に関する情報は政府、自治体や報道機関の情報で確認するようお願いする」としています。