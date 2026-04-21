CHARGESPOT、エアウォレットのLINE友だち追加で充電3時間相当(430円)加算のキャンペーン開始
INFORICHは4月20日より、リクルートMUFGビジネスが提供する決済サービス「エアウォレット」とのタイアップ企画を開始している。
エアウォレット×CHARGESPOT
本企画では、エアウォレットのLINE公式アカウントを新規で友だち追加すると、CHARGESPOTの1時間以上3時間未満の利用料金相当額、430円がエアウォレットのCOIN+残高としてプレゼントされる。
さらに、『エアウォレット』のVisaプリペイドカードを利用してCHARGESPOTで決済すると、決済金額の50%がエアウォレットのCOIN+残高で還元される。ただし、還元上限は500円。
特典付与期間は4月20日〜6月19日。
エアウォレット×CHARGESPOT
本企画では、エアウォレットのLINE公式アカウントを新規で友だち追加すると、CHARGESPOTの1時間以上3時間未満の利用料金相当額、430円がエアウォレットのCOIN+残高としてプレゼントされる。
さらに、『エアウォレット』のVisaプリペイドカードを利用してCHARGESPOTで決済すると、決済金額の50%がエアウォレットのCOIN+残高で還元される。ただし、還元上限は500円。
特典付与期間は4月20日〜6月19日。