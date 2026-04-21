サンリオ、初の自社ゲームブランド始動 第1作目「サンリオパーティランド」2026年秋に世界同時公開
【モデルプレス＝2026/04/21】株式会社サンリオは、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」を立ち上げたことを発表。2026年秋に第1作目タイトルとしてNintendo Switch／NintendoSwitch 2用のパーティゲーム「サンリオパーティランド」をグローバルで同時発売する。
【写真】サンリオ、初の自社ゲームブランド、第1弾キービジュアル
キャラクターIPと世界中のファンを繋ぐ新たな接点として、「Sanrio Games」からは今後3年間で10本程度のリリースを予定。「One World, Connecting Smiles.（1人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。）」というビジョンのもと、ゲーム単体としてのエンターテイメントだけではなく、グッズやテーマパークといった既存アセットと連動させながら、サンリオならではの統合的な体験価値を創出することを目指す。
あわせて、「Sanrio Games」の世界観を伝えるブランドコンセプトムービーを公開。ゲームを新たな入り口として、世界中の人がサンリオのキャラクターやサービスに触れ合う機会を増やすことで、1人でも多くの人を笑顔にし、幸せの輪を広げていくことをイメージして描いた動画となっている。
「Sanrio Games」の第1作目タイトルとして、2026年秋に家庭用ゲームソフト「サンリオパーティランド」を発売。本タイトルはNintendo Switch／Nintendo Switch 2用のパーティゲーム。たくさんのサンリオキャラクターが登場する街で、ユーザーがそれぞれのオリジナルアバターを作成して、サンリオキャラクターたちと一緒にミニゲームやボードゲームを楽しむことができる。日本のみならず世界で同時発売する予定で、詳細なゲーム内容や発売日については、今後随時公開されていく。（modelpress編集部）
サンリオは「みんななかよく」の企業理念のもと、450を超えるオリジナルキャラクターを通じて世界中に笑顔を届けてまいりました。これまで物販やライセンス、テーマパークなどの事業を通してエンターテイメントビジネスを広げてまいりましたが、この度自社ゲームブランド「Sanrio Games」の立ち上げという新たな道を切り拓きます。世界中のファン、パートナーの皆様が、新たにゲームを入り口としてサンリオIPと触れ合うことで、グローバルIPプラットフォーマーとしての企業価値を高め、より多くの人々に笑顔を届けてまいります。
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◆サンリオ、初の自社ゲームブランド始動
キャラクターIPと世界中のファンを繋ぐ新たな接点として、「Sanrio Games」からは今後3年間で10本程度のリリースを予定。「One World, Connecting Smiles.（1人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。）」というビジョンのもと、ゲーム単体としてのエンターテイメントだけではなく、グッズやテーマパークといった既存アセットと連動させながら、サンリオならではの統合的な体験価値を創出することを目指す。
◆第1作目「サンリオパーティランド」2026年秋に世界同時発売
「Sanrio Games」の第1作目タイトルとして、2026年秋に家庭用ゲームソフト「サンリオパーティランド」を発売。本タイトルはNintendo Switch／Nintendo Switch 2用のパーティゲーム。たくさんのサンリオキャラクターが登場する街で、ユーザーがそれぞれのオリジナルアバターを作成して、サンリオキャラクターたちと一緒にミニゲームやボードゲームを楽しむことができる。日本のみならず世界で同時発売する予定で、詳細なゲーム内容や発売日については、今後随時公開されていく。（modelpress編集部）
◆代表取締役社⾧ 辻朋邦氏コメント
サンリオは「みんななかよく」の企業理念のもと、450を超えるオリジナルキャラクターを通じて世界中に笑顔を届けてまいりました。これまで物販やライセンス、テーマパークなどの事業を通してエンターテイメントビジネスを広げてまいりましたが、この度自社ゲームブランド「Sanrio Games」の立ち上げという新たな道を切り拓きます。世界中のファン、パートナーの皆様が、新たにゲームを入り口としてサンリオIPと触れ合うことで、グローバルIPプラットフォーマーとしての企業価値を高め、より多くの人々に笑顔を届けてまいります。
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