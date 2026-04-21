格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）出場した経験を持つ元プロボクサーの飯田将成（40）が、2026年4月20日に自身のインスタグラムを更新し、2000万円超のアクセサリーを購入したことを報告した。

投稿には、購入したネックレスなどの写真を添付し、以下のコメントを投稿した。

「2000万の男 ダイヤに負けないくらい光輝いてます」の声

「オリジナルのネックレスが欲しくて、背中の鷹をモチーフにしたネックレスを制作してたけど、やっと完成しました！ダイヤとラボダイヤを勧められて一緒に購入したら2000万超えた笑40歳の節目に自分へのご褒美ってことでいっか笑」

コメント欄にはファンから「かっこいいですね」「似合います」「益々輝いてる飯田さん」「素敵です綺麗」「ちよ、ちよっと......2000万」「めちゃくちゃ似合ってますー！」「しびれるお値段!!さすが付けこなしてますね」「ブレイキングドリーム」「2000万の男 ダイヤに負けないくらい光輝いてます」「似合っててキュン」などの声が寄せられた。

飯田は25年7月に大阪で開催された「BreakingDown16」に出場を予定していたが、同団体COOの溝口勇児氏（41）の言動に不満を示し、大会直前に出場を辞退した。

飯田の「ドタキャン」はインターネットで大きな話題となり、SNSでは飯田に対する批判の声が相次いだ。

騒動以降、「BreakingDown」には出場しておらず、現在は岐阜県内で飲食店を経営している。