4月15日（水）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOがお気に入りの“梅干しの食べ方”を明かした。

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この日のテーマは「梅干しを使って」。梅の酸味が食欲をそそる具だくさんなひじき煮「五目梅ひじき」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。

実は「梅干し好き」というDAIGO。実は、近ごろハマっている食べ方があるという。そこで、恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」では、「最近、DAIGOは梅干しをどう食べているでしょう？」と出題。だが当然ながら、DAIGOが梅干しをプライベートでどう楽しんでいるかなど、長谷川先生が知っているはずもない。

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「おにぎり？」となんとか答えをひねり出すも、残念ながら不正解。「なかなか当たらないですね～」と落ち込む先生だが、この後、正解が発表されると「絶対に当たらないです（笑）」とその高すぎる難易度に大笑いすることなった。

DAIGOによれば、梅干しを食べるのは主に「朝」とか。「ご飯に卵かけて、納豆を入れて、かつお節とごまと…とにかくいろいろ入れて。最後に梅干しを乗っけて食べます！」と“卵かけご飯”の自慢のアレンジを披露してみせるDAIGOに「そりゃ難しすぎますよ！」と思わずツッコむ長谷川先生。

視聴者からも「そんなもんわかるわけがないwww」「答え難しすぎ！」と猛ツッコミが飛んだほか、「ごめんなさい。私『焼酎』（梅割り）って答えちゃった」「ゴージャスな卵かけご飯！ちょっと真似したいかも！」などさまざまリアクションが寄せられ、SNSは大いに盛り上がっていた。

（※レシピ）

五目梅ひじき

＜材料（2人分）＞

梅干し 3個（60g）

ひじき（乾） 20g

鶏もも肉 150g

ししとう 8本

ごぼう 40g

にんじん 50g

サラダ油 適量

【☆煮汁】

だし 300ml

砂糖 大さじ 1・1/2

みりん 大さじ2

しょうゆ 大さじ2

＜作り方＞

（1）ひじきはサッと水洗いし、たっぷりの水に10分漬ける。

（2）ししとうは1cm幅に切り、鶏もも肉は筋を切って1cm角に切り、ごぼうは縦半分に切って5mm幅に切り、にんじんは小さめの乱切りにし、梅干しは種を取る。

（3）（1）をザルに上げて水分をきる。

（4）鍋にサラダ油適量を熱し、ひじきと鶏肉を中火で炒め、ししとう、ごぼう、にんじんを加えて更に炒める。

（5）（4）に煮汁のだし、砂糖、みりん、しょうゆを加え梅干しを入れ、煮立ってきたらアクを取り、落とし蓋をして中火で10分煮る。

（6）（5）を器に盛る。

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【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「五目梅ひじき」の調理の様子は、4月15日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。