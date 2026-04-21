『ラヴ上等』Baby（鈴木ユリア）がユーロビート曲でエイベックスからデビュー globe「Love again」カバーも
昨年末、Netflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し、Babyの愛称、そして「水はヤベェだろ」の名言で注目を集めたユリア（鈴木ユリア）が6月17日にエイベックスよりデビューすることが発表された。
【写真】”ヤンキーファッション”でさっそうとランウェイを歩く鈴木ユリア
初公開となったアーティスト写真では、トレードマークであるセンターブロンドのロングヘアにポンパドールという、ガーリーなヘアスタイルに、ピンクでコーディネートされたタンクトップスタイルを披露している。
デビュー曲「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」は1997年にCHERRYが発表した「WHEN I CLOSE MY EYES」の日本語初カバー。情緒豊かな切ないメロディが響く哀愁ソングとなっている。カップリングには『ラヴ上等』の主題歌であるglobe「Love again」をユリアがカバー。トラックメイキングには、昨年globeの30周年企画の一環としてSURF Musicとエイベックスで企画された「Love again」リミックスコンテストの優勝者・新井大樹氏が起用される。初回盤には平成ギャル文化で心がときめく“ぷっくりシール”を封入されるなど、エイベックスの原点といえるギャル王道の平成時代が詰め込まれた作品となる。
もともと歌が大好きで、自ら詞も書き溜めているというユリア自身も「たくさんの方に知ってもらっていただけた今回のチャンス。本当に感謝しかありません。とてもノリのある曲で儚くもあるので、たくさんの方々に歌ってほしいです!!今度は歌でみなさんにお返しできるよう日々頑張ります」と意気込んでいる。
歌声は“非常にチャーミング”とのことで、音源解禁に期待が高まる。
【写真】”ヤンキーファッション”でさっそうとランウェイを歩く鈴木ユリア
初公開となったアーティスト写真では、トレードマークであるセンターブロンドのロングヘアにポンパドールという、ガーリーなヘアスタイルに、ピンクでコーディネートされたタンクトップスタイルを披露している。
もともと歌が大好きで、自ら詞も書き溜めているというユリア自身も「たくさんの方に知ってもらっていただけた今回のチャンス。本当に感謝しかありません。とてもノリのある曲で儚くもあるので、たくさんの方々に歌ってほしいです!!今度は歌でみなさんにお返しできるよう日々頑張ります」と意気込んでいる。
歌声は“非常にチャーミング”とのことで、音源解禁に期待が高まる。