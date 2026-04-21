お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が、20日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。「ダウンタウン」松本人志（62）が示した昨年M-1グランプリの見解を証言する場面があった。

この日はゲストで「バイきんぐ」小峠英二が登場。自身の「毒出しノート」を披露し、日常感じている不満や疑問を投げかけた。

2012年に「キングオブコント」で優勝し、21年から同審査員も務めている小峠は、近年の賞レースのネタ傾向を「もう少し単純でバカバカしいネタでいい」と提言。分かりやすいネタをする芸人が減ってきていると指摘した。

これに17年M-1王者の久保田も「言ってることめっちゃわかります」と賛同。「前、ダウンタウンチャンネルの時、松本さんが言ってはった」と切り出し、昨年のM-1について「“俺は決勝しか見てないけど、あんだけシステマチックな人がいたら、『たくろう』みたいなアホっぽいやつが勝つわな”って言ってました。やっぱそういうことです」と松本の見解を紹介。

これに小峠も「俺も、松本さんが言ってたの。“今は3周目ぐらいを見せられてる。1周目でええのに”みたいな」と細かい仕掛けや伏線が重ねられた近年の賞レースネタに対する松本の私見を明かした。