＜21日（火）の天気＞

北海道付近の低気圧からのびる寒冷前線の通過に伴って、午前中は北日本〜東日本でザッと雨の降ったところがありました。雨雲は足速にぬけ、午後は各地で日差しが戻ってくるでしょう。

ただし、北日本の上空には前線通過後の寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になる見込みです。晴れ間があっても急な強い雨や落雷、ひょうに気をつけてください。

低気圧に近い北日本を中心に西風が強まり、暴風が吹くおそれがあります。また、その西風に乗って、全国的に黄砂が飛んでくる見込みです。日本海側では昼前から、太平洋側でも午後は広く飛来する予想です。洗濯物は部屋干しがよさそうです。車への付着や見通しの悪化にご注意ください。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日に暑くなった日本海側では大幅に低くなる一方で、関東周辺では汗ばむ暑さになるでしょう。

札幌 15℃（-1）

秋田 16℃（-10）

新潟 17℃（-8）

東京 24℃（-1）

静岡 30℃（＋7）

名古屋 23℃（-2）

大阪 23℃（-2）

鳥取 22℃（-5）

高知 25℃（＋2）

福岡 22℃（-2）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

22日（水）も日中は晴れるところが多いですが、西から低気圧が近づくため、夜は九州で雨が降り出す見込みです。23日（木）は広く雨や風が強まって、激しい雷雨になるところもありそうです。

24日（金）は天気が回復し、25日（土）にかけて晴れるところが多いでしょう。26日（日）は湿った空気の影響で太平洋側を中心に雨が降る見込みです。沖縄では前線の影響で、23日（木）〜26日（日）はくもりや雨になりそうです。

■北日本・東日本北海道は22日（水）にかけて急な雷雨に注意が必要です。そのほかは晴れるところが多いですが、引き続き黄砂が飛ぶ予想です。23日（木）は東日本〜東北南部で雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まる見込みです。雨で暑さは落ち着きそうです。24日（金）は次第に天気が回復、土日は晴れるところが多いでしょう。