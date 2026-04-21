【元夫の宿敵と結婚します】 4月21日 先行配信開始

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カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にてSMARTOON®による作品「元夫の宿敵と結婚します」の独占配信が4月21日より開始された。

本作は原作・Chengxiaocheng氏/nanzewenhua氏、作画・stellar studio、出版社・Kuaikan Comicsによる作品。初恋が叶い、成宮眞言と結婚に至った安元家の令嬢・安元佳暖は、結婚後にと小姑からはいびられ、夫には浮気されたあげく刺し殺されてしまう。失意のまま死んだと思われた彼女だったが、10年前の結婚式前月にタイムリープし、眞言のライバル・葉山景と出会う。佳暖は復讐を決意し、二人は協力関係を結ぶのだが……。

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【あらすじ】

安元家の令嬢・安元佳暖は初恋が叶い、成宮眞言と結婚に至った。

しかし結婚後、姑と小姑からはいびられ、夫の眞言からは佳暖のいとこ・安元翔子と結婚前から浮気されたあげく、刺し殺されてしまう――。

失意のまま死んだかと思われたが、気がつくと佳暖は10年前の結婚式前月にタイムリープしていて、眞言のライバル・葉山景と出会う。佳暖は前世の結婚式当日、景から電話で君を奪いに行くと言われたことを思い出す。

眞言一家も翔子一家も、今世は絶対に許さない。佳暖は復讐を決意し、景に協力を持ちかけた。一方、遊び人と評されながら実は女性経験ゼロの景は、すっかり佳暖に惹かれてしまい…二人の協力関係、一体どうなる？

(C)Chengxiaocheng/nanzewenhua・stellar studio/Kuaikan Comics,piccoma