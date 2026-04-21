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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ロボット」が１５位となっている。



今月１９日に中国の北京市内で「第２回人型ロボットハーフマラソン大会」が開催されたが、これは「人間とロボットの共生」をテーマとして掲げており、数千人規模の市民が同時参加しロボットと一緒に走るユニークな企画で世界的にも注目を呼んだ。１位となったロボットは、５０分２６秒で完走し、これまで人間が打ち立てた世界最高記録５７分２０秒を７分近くも短縮した。「ＡＩとロボティクスの融合が次のＡＩ革命のステージ」というのがビッグテックのコンセンサスとしてある。エヌビディア＜NVDA＞のジェンスン・ファンＣＥＯが、このロボティクス（及び自動運転技術）がＡＩと融合する概念を、フィジカルＡＩとして公に知らしめ、昨年１２月に同分野でファナック<6954.T>と戦略的提携を行ったのは周知の通りである。



日本ではソフトバンクグループ<9984.T>の孫正義会長兼社長がフィジカルＡＩ分野こそ次の重点投資対象として強く主張している。エヌビディアなどが主導して構築したインフラを舞台に、ソフトバンクＧはプレーヤーとして縦横無尽に活躍しようという経営戦略がそこにはある。今月１２日にはソフトバンク<9434.T>とＮＥＣ<6701.T>、ホンダ<7267.T>、ソニーグループ<6758.T>の４社が中核となり、国産ＡＩ開発を目的とした新会社を設立したことが報じられた。産業ロボット大国でもある日本は、担保されたその高度な技術力を駆使し、ＡＩとロボティクスを連携させて付加価値を生み出すことにおいては世界をリードする立場にあるといっても過言ではない。



株式市場でも関連銘柄に熱視線が注がれている。ファナックをはじめ大型主力株では安川電機<6506.T>、ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>、ナブテスコ<6268.T>などが挙げられ、このほか中小型株も菊池製作所<3444.T>などが急速人気化し、物色対象の裾野が漸次広がっていく流れにある。



出所：MINKABU PRESS