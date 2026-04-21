DREAMS COME TRUEの中村正人が自身のXを投稿し、長崎での吉田美和との2ショットを披露した。

【写真】長崎・稲佐山でハートを作った2ショットを公開したDREAMS COME TRUEの吉田美和と中村正人

■中村正人「びっくりニュース！！！」

3月18日に9年ぶりとなるオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』をリリースしたドリカム。ここのアルバムの発売を記念して、中村正人が単独イベント「まーちゃんと一緒に視聴会！」の開催を企画した。

同イベントは、コンサートではなかなかいけない場所に中村が訪れ、音響効果の優れた空間でファンと共にアルバムを聞きこむという至福の視聴会だ。その記念すべき初回が4月19日、長崎県のローソン・ユナイテッド・シネマ長崎で開催された

本投稿は「びっくりニュース！！！実は私を応援するためにもう1人のメンバーがマル秘で極秘で単独でぼっちで長崎を訪れていたのです。その人の名は、 せーの！」とコメント。合わせて、長崎の町を一望する稲佐山の鶴のモニュメント横で撮影された２ショットを公開。写真トナーには、ジャージにキャップという軽装の中村に対し、ライトグレーのコートに身を包みマスクをつけた吉田の姿が写し出されている。腕をあわせて大きなハートマークを作るふたりの姿からは、長年のパートナーだからこそ醸し出される、圧倒的な信頼と深い愛情が溢れ出している。

SNSには、中村の呼びかけに「吉田美和！」と叫ぶファンの声が殺到した。さらに、不意打ちでの電撃訪問に「なんと、美和ちゃんが！」「ほんとびっくり」といった驚愕の声だけでなく、「幸せそうな笑顔に癒される」「なんて尊んでしょう」「可愛すぎる」と歓喜の声も続々と集まっている。

■写真：長崎・稲佐山でハートを作った2ショットを公開したDREAMS COME TRUEの吉田美和と中村正人