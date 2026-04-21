BTS『Rolling Stone』“どアップ”ソロ表紙がついに7人全員出揃う！ジョングクのウィンク、ジンの鋭い視線にも注目

【写真＆動画】BTS『Rolling Stone』ソロ表紙（全員→メンバー別に紹介）【動画】ソロインタビュー

BTSが全世界16ヵ国版の表紙をジャックする雑誌『Rolling Stone magazine』のソロ表紙が出揃った。

■BTS『Rolling Stone magazine』ソロ表紙7パターン出揃う

同誌のSNSでは、4月14日から毎日ひとりずつ、ソロ表紙とソロカット（2枚）、インタビュー動画とイメージ動画が投稿されていた。本日4月21日に、グループの最少年メンバー、JUNG KOOK（ジョングク）の公開で7人全員のソロ表紙が出揃った形だ。

ソロ表紙は、カメラをまっすぐに見つめているメンバーのドアップカットを採用。様々な角度からメンバーを捉えたイメージ動画では、J-HOPE（ジェイホープ）がリズムをとるように手を動かし、RM（アールエム）は穏やかな笑顔を向ける。JIN（ジン）は鋭い視線で、ワールドワイドハンサムらしいカリスマを放ち、ジョングクはかわいらしいウィンクもしてみせるなど、それぞれの“らしさ”が詰まったポージングも見逃せない。

■RM

■JIN

■SUGA

■J-HOPE

■BTS・JIMIN

■BTS・V

■BTS・JUNG KOOK

■動画：BTS、ソロインタビュー