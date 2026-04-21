佐久間大介がゆるふわ“まとめ髪”×透かし編みカーディガンの『ラヴィット！』オフショット公開！「髪切ったのかと思った」「朝からかわいい大優勝」「萌え袖たまらん」と反響

【写真】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット／佐久間大介のヘアアレンジ

Snow Manの佐久間大介がSNSを更新し、『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開。ピンクヘアが映える爽やかなスタジオショットや共演者との2ショットに、注目が集まっている。

■佐久間大介、『ラヴィット！』出演前のオフショットを披露

「#ラヴィット！ 始まります(^^)」というコメントとともにInstagramのストーリーズで公開された写真には、カラフルなスタジオセットを背景に“ラヴィットポーズ”を決める佐久間の姿が写っている。

ピンクヘアに、白Tシャツ、淡いグリーンの透かし編みカーディガン、デニムパンツを合わせた爽やかな装いが印象的で、番組のポップな世界観にもマッチしている。

佐久間大介のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/daisuke.sakuma_sn_official/

さらに、Xで公開された自撮りショットでは、ビビる大木とともに笑顔を見せる場面も。佐久間らしい親しみやすい表情が印象的で、放送前からスタジオのにぎやかな空気感が伝わってくる。

SNSでは「朝からかわいい大優勝」「髪切ったのかと思った」「かっこよすぎて悶絶」「髪型かわいい」「美人さん」「髪結びイケてる」「ピンクが濃くなっててかわいい」「萌え袖たまらん」といった声が寄せられ、反響を集めている。

■佐久間大介のヘアアレンジ

Snow Man

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