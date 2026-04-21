4月22日（水）25:35〜 eスポーツ・ゲームの新番組「潜入！ゲーム特報部」が日本テレビにてスタート（毎月1回放送・50分番組）。

番組のMCを務めるのは、俳優・佐藤流司、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）、ゲームキャスター・岸大河の4人。ゲーム好きの4人が特報部員に扮し、eスポーツ大会の会場や最新ゲームの開発秘話などゲームにまつわるホットな現場を訪れ、感じたままの熱量を等身大の言葉で伝えるロケがメインの番組。

初回は「PUACL2026 FINALSに潜入せよ」として、「ポケモンユナイト」のアジア王者を決める「アジアチャンピオンズリーグ2026ファイナルズ」通称“PUACL2026 FINALS”に潜入。

初めてのeスポーツ大会の現場に佐藤と東京ホテイソンは大興奮。お客さんの熱気、 ポケモングリーティングや選手に会えるブースなどの試合以外の楽しみ方、そして王者決定の瞬間と、様々なシーンを体感。それらのシーンを3人は特報部員としてどのように伝えたのか？放送をお楽しみに！

■番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/gametokuhobu/

■番組公式X：@tokuhou_ntv