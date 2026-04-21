マムートの新コンセプト「世界第1号店」大阪に誕生へ 心斎橋＆吹田に直営2店舗増 野外音楽フェス限定Tシャツも
スイス発のアウトドアブランド「マムート」（日本運営：マムート・スポーツグループジャパン株式会社）は、大阪に新たな直営2店舗をオープンする。
【画像】マムート×『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』限定Tシャツ
4月25日に「マムート 心斎橋」、5月1日に「マムート ららぽーとEXPOCITY」が相次いで誕生する。これにより、マムートの大阪直営ショップは、梅田のグランフロント大阪をあわせ、計3店舗の体制となる。
「マムート 心斎橋」は、心斎橋エリアの新たなランドマークとなる複合施設・クオーツ心斎橋の4階に入る。スイスのデザイン・クオリティーを体現するストアとして企画。美しい街のデザインで知られるチューリッヒをインテリアで表現する。マムートのプロダクトの中でも特にデザイン性に優れたものを中心に展開するストアと位置付ける。
「マムート ららぽーとEXPOCITY」は、吹田・万博記念公園のららぽーとEXPOCITYに入居する。マムートの新しいビジョンを体現し、グローバルで展開する新ストアコンセプトを採用した「世界第1号店」となる。スイスの大自然を中心とした魅力が感じられる空間で、ファミリー層やキッズ向けのラインナップも充実させた、これまでにない体験型ストアとして楽しめる。関西の山岳フィールドについて、ストアスタッフと語り合えるスペースも設ける。
マムートは、この新規2ストアオープンの機会に、関西のアウトドアをさらに盛り上げていく。野外音楽フェス『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』（5月23日、万博記念公園・もみじ川芝生広場）に協賛。マムートは、フェス会場限定アイテム、ストア先行販売アイテムとして、コラボレーションTシャツを展開する。
■『MAMMUT 心斎橋』
オープン日：2026年4月25日（土）
所在地：クオーツ心斎橋 4F（大阪府大阪市中央区南船場3-12-14）
営業時間：10:00〜20:00
定休日：不定休
■『MAMMUT ららぽーとEXPOCITY』
オープン日：2026年5月1日（金）
所在地：ららぽーとEXPOCITY 2F 20113区（大阪府吹田市千里万博公園2-1）
営業時間：平日 10:00〜20:00、土日祝 10:00〜21:00
定休日：不定休
【画像】マムート×『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』限定Tシャツ
4月25日に「マムート 心斎橋」、5月1日に「マムート ららぽーとEXPOCITY」が相次いで誕生する。これにより、マムートの大阪直営ショップは、梅田のグランフロント大阪をあわせ、計3店舗の体制となる。
「マムート 心斎橋」は、心斎橋エリアの新たなランドマークとなる複合施設・クオーツ心斎橋の4階に入る。スイスのデザイン・クオリティーを体現するストアとして企画。美しい街のデザインで知られるチューリッヒをインテリアで表現する。マムートのプロダクトの中でも特にデザイン性に優れたものを中心に展開するストアと位置付ける。
マムートは、この新規2ストアオープンの機会に、関西のアウトドアをさらに盛り上げていく。野外音楽フェス『FM802 MEET THE WORLD BEAT 2026』（5月23日、万博記念公園・もみじ川芝生広場）に協賛。マムートは、フェス会場限定アイテム、ストア先行販売アイテムとして、コラボレーションTシャツを展開する。
■『MAMMUT 心斎橋』
オープン日：2026年4月25日（土）
所在地：クオーツ心斎橋 4F（大阪府大阪市中央区南船場3-12-14）
営業時間：10:00〜20:00
定休日：不定休
■『MAMMUT ららぽーとEXPOCITY』
オープン日：2026年5月1日（金）
所在地：ららぽーとEXPOCITY 2F 20113区（大阪府吹田市千里万博公園2-1）
営業時間：平日 10:00〜20:00、土日祝 10:00〜21:00
定休日：不定休