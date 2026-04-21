◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースの先発ジャスティン・ロブレスキ投手が7回97球1失点の好投を披露し、ドジャースの勝利に貢献。自身としては今季4試合目の登板となり3連勝での3勝目を挙げました。

この日のロッキーズ戦は、ここまで2勝をあげているロブレスキ投手が今シーズン3度目の先発登板。初回には先頭から2者連続で2塁打を許し先制点を献上する苦しい立ち上がりとなります。

それでもマックス・マンシー選手とミゲル・ロハス選手の2者連続本塁打で逆転してもらうと、2回以降は立て直し、ストライク先行のテンポのよい投球で相手打線を打ち取っていきます。

3回4回と三者凡退、5回には先頭に2塁打をゆるしますが、その後にピンチをおさえ相手に追加点を与えません。

6回もテンポよくなげ三者凡退に仕留めると、7回は2安打ゆるしながらも粘りの投球で無失点。ロブレスキ投手は7回を投げ終えたところで降板しました。その後、打線も躍動しさらにリードを広げると、そのまま逃げ切り連敗脱出となりました。

ロブレスキ投手は、この日7回97球8安打3奪三振1失点。またストライク率が74％(97球中72球)と圧巻の制球力で相手打線を翻弄しました。