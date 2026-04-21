◇ナ・リーグ ドジャース12−3ロッキーズ（2026年4月20日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で右前打を放つなど、4打数1安打2四球でベーブ・ルース超えの52試合連続出塁を記録。チームも快勝し連敗を2で止めた。

初回の第1打席は敵失で塁に出ると、次打者・コールの打席で二盗に成功。今季野手出場22試合目で初盗塁を記録した。3回の第2打席は相手先発・キンタナの低めチェンジアップに上手くバットを合わせ右前に運び、52試合連続出塁を記録。1923年に記録されたベーブ・ルース（ヤンキース）の最長記録を上回った。2018年、秋信守（チュ・シンス、レンジャーズ）のアジア記録にも並んだ。

4回1死満塁の第3打席は初球の内角球に手を出し、一直併殺に倒れたかと思いきや、ボークの判定で“打ち直し”となった。ただ、その後1死二、三塁となり2ボールからの3球目、直球を狙ったもののニゴロに倒れ追加点は奪えなかった。6回2死二、三塁の第4打席は申告敬遠で勝負を避けられた。8回の第5打席もストレートの四球、9回の第6打席は空振り三振だった。

チームは打線が1点を追う2回にマンシー、ロハスの2者連続アーチで逆転に成功。その後も敵失やボークなどで着実に加点すると、終盤にはマンシー、ロハスに1試合2発が飛び出し、5本塁打などで12得点と爆発した。

投げては先発・ロブレスキが7回8安打1失点と粘投。初回に先頭から連続二塁打を浴び先制点を奪われたものの大崩れせず試合をつくった。

チームは前日までロッキーズに今季初の連敗を喫したが、投打がかみ合い、快勝した。

ドジャースの連続出塁の球団記録はデューク・スナイダーの58試合（1954年）、2位はショーン・グリーンの53試合（2000年）。メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合。どこまで大谷が記録を伸ばすか注目が集まる。