2025年7月24日、米ウィスコンシン州オシュコシュで展示飛行する「A10サンダーボルト」/Brett Johnsen/NurPhoto/AP

（CNN）米空軍は20日、「A10サンダーボルト」攻撃機の運用期間を少なくとも2030年まで延長することを明らかにした。空軍長官室がソーシャルメディアで発表した。

空軍は当初、「イボイノシシ」の愛称で知られるこの象徴的な双発機を年内に完全退役させる予定だった。しかしその後、国防権限法において議会が同機103機を保有するよう義務付け、29年を最終運用年と定めた。

これらの戦闘機はイランでの戦争でその有効性を証明している。米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、イラン領空でミサイル攻撃を受けたF15E戦闘機から脱出した乗員2名の救出作戦を先導したとして、A10とそのパイロットの功績を称賛した。

ケイン氏によると、撃墜された機体の米国人乗組員やイランに着陸した米軍救助部隊に迫ろうとするイラン軍を制圧する上で、複数のA10が重要な役割を果たした。

救出作戦中には1機のA10が被弾。パイロットは友軍領空に戻った後、脱出した。ケイン氏が明らかにした。

空軍の資料によると、最初のA10は1975年10月にアリゾナ州デービスモンサン空軍基地に納入され、以来数々の紛争で実戦投入されてきた。空軍によれば、機首に搭載された30mmガトリング砲は毎分最大3900発の発射速度で戦車を破壊し、歩兵を壊滅させることができる。

空軍長官室の発表によると、A10の運用期間延長は、国防産業基盤が戦闘機の生産増強に取り組む中で、戦闘力を維持することを念頭に置いている。

A10パイロットの最終訓練生は今月初め、デービスモンサン空軍基地での訓練を修了した。