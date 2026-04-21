◆米大リーグ ロッキーズ３―１２ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦で４打数１安打１盗塁の活躍で、連続試合出塁記録を２０１８年・秋信守に並ぶアジア選手最長で、１９２３年の“野球の神様”ベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばした。チームは前日に今季２１試合目にして初の連敗を喫していたが、「２」で止めた。

初回先頭の１打席目は、８１・１マイル（約１３０・５キロ）のスラーブを引っかけて一塁へのゴロとなった大谷。だが、ベースカバーに入ったキンタナが捕球できず、失策で塁に出た。記録上は出塁扱いとはならず、記録更新はお預けとなったが、２番コールの打席で今季２２戦目にして初盗塁をマークした。

さらに１点リードの３回先頭で迎えた２打席目にはカウント２―２から８６・２マイル（約１３８・７キロ）の低めボール球のチェンジアップに腕を伸ばすと、乾いた音が響き、右前に運んだ。連続試合出塁記録を２０１８年の秋信守に並ぶアジア選手最長で、１９２３年のベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばしていた。

試合前に守護神ディアスが右肘関節の遊離体除去手術のため、負傷者リスト（ＩＬ）入りしたと発表されたが、投げては先発・ロブレスキが７回９７球を投げて８安打１失点。快投で投手陣をもり立てた。また、打線はマンシー２発、ロハス、そしてラッシングが２発で直近７戦７発とするなど、計５発で大勝を飾った。