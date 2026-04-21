現在の東アジアにおける地政学的景観において、日韓関係はかつての氷河期がうそのように安定した局面を迎えている。岸田文雄・尹錫悦両政権から石破茂政権へと引き継がれた融和の潮流は、現在の高市早苗首相と李在明大統領という、政治的信条を異にする両リーダーの下で「戦略的妥協」という新たな構造へと深化を遂げた。

この関係を規定する第一の次元は、共有された脅威認識に基づく不可逆的な協力システムである。米国におけるドナルド・トランプ大統領の再登板による内向きな外交姿勢や、台頭する中国の軍事力、さらにロシアと北朝鮮の急速な軍事的一体化といった厳しい安保環境が、日韓に緊密な連携を強いている。

特に経済安全保障の観点から、両国は半導体サプライチェーンの強化や AI、量子コンピューティングといった先端技術の保護において、互いに「不可欠な存在」となっている。

靖国参拝も反日レトリックも封印

第二の次元として注目すべきは、両首脳の政治的アイデンティティーと現実の外交姿勢との間に見られる戦略的妥協の心理的構造である。

タカ派として知られ、歴史認識や靖国参拝を信条とする高市氏と、かつて激しい対日批判を展開した進歩派の李氏という組み合わせは、本来であれば相性が良くないのは想像に難くない。

しかし、両者は自らの支持層が求める情動的なナショナリズムを抑制し、国益の最大公約数を追求する高度な政治的理性を動員している。

高市氏は安保上の実益と日米韓枠組みの維持を優先して歴史問題を棚上げし、李氏もまた経済再生と対北抑止力強化のために反日レトリックを封印している。この「抑制された不自然さ」こそが、両国の国益をかけた能動的な政治的忍耐の核心にほかならない。

紛争の火種を管理する「大人の関係」

日韓間には依然として歴史問題や竹島をめぐる領土問題という紛争の火種が残っているが、これらを完全解決しようとして今日の協力を停滞させることは、現代の国際情勢下では大きな損失を招く。

今日、互いの外交に求められるのは、火種を消し去ること以上に、それを適切に「管理」し、大火に発展させないための制度的な防波堤を築く能力である。

現在の関係は、情緒的な友好という幻想を脱し、相互の相違を冷徹に見据えつつ共通の敵や課題に立ち向かう「大人の関係」へと進化したといえる。

もし国内政治の誘惑に屈してナショナリズムをあおれば、この均衡は崩れ、東アジア全体の勢力均衡を不安定化させる隙を周辺国に与えることになる。このぜい弱ながらも強固な戦略的妥協を維持し、次世代へと制度化できるか否かが今後のポイントとなろう。

文/和田大樹 内外タイムス