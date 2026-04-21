「お店ですか？」柳原可奈子、愛情たっぷりの“トラさんハヤシライス”披露「今日も凄すぎます…！！」
タレントの柳原可奈子さんは4月20日、自身のInstagramを更新。「おかげさまで新生活にもちょっぴり慣れてきました」と近況を報告すると共に、子どものために作った彩り豊かな手料理を公開しました。
【写真】柳原可奈子が子どものために作った“トラさんハヤシライス”
投稿では、子どもたちの好みに合わせて野菜を調理していることや、スープは沖縄産のとうもろこしで作った冷製コーンスープであることなど、愛情たっぷりな献立について明かしています。
コメントでは「可愛い〜お疲れ様でした」「優しい可奈子ちゃん素敵です」「お店ですか？ ステキすぎる」「これは子どもも飛びつくなー」「いつも凄いですけど、今日も凄すぎます…！！」など、絶賛の声が寄せられています。
ファンからは「ママさん、頑張りました」「可愛すぎる ママもお疲れ様でした」「こんなに可愛いお弁当を毎日食べられて、娘さん嬉しかったでしょうね」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】柳原可奈子が子どものために作った“トラさんハヤシライス”
「これは子どもも飛びつくなー」柳原さんは「今夜のメインは、ターメリックライスでトラさんにしたハヤシライス」とつづり、1枚の写真を公開。ターメリックライスでトラの顔を表現し、中央にハヤシライスをかけたかわいらしい一皿が写っています。さらに、プレートの上には、野菜やいちご、スープを付け合わせも。栄養バランスと彩りに配慮された“こどもごはん”に仕上がっていてとてもおいしそうです。
コメントでは「可愛い〜お疲れ様でした」「優しい可奈子ちゃん素敵です」「お店ですか？ ステキすぎる」「これは子どもも飛びつくなー」「いつも凄いですけど、今日も凄すぎます…！！」など、絶賛の声が寄せられています。
「娘さん嬉しかったでしょうね」子どものために作った手料理をたびたび披露している柳原さん。3月31日には「長女が #児童発達支援 を卒業しました これにて、私の毎日のお弁当作りも卒業です」とつづり、1本の動画を公開しました。これまで作ってきたかわいいお弁当の写真がまとめられています。
ファンからは「ママさん、頑張りました」「可愛すぎる ママもお疲れ様でした」「こんなに可愛いお弁当を毎日食べられて、娘さん嬉しかったでしょうね」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)