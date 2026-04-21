真木よう子、0歳娘との親子ショット公開「むっちむち 大物になりますね」「顔面キックですら愛おしい」
俳優の真木よう子さんは4月20日、自身のInstagramを更新。0歳の娘とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】真木よう子＆0歳娘のツーショット
ファンからは「ちびちゃんのケンカキック炸裂」「顔面キックですら愛おしいですね」「おもちゃにされてる！」「あぁ〜真木ちゃんの鼻が」「むっちむち 大物になりますね」「最高な幸せだね！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】真木よう子＆0歳娘のツーショット
「おもちゃにされてる！」真木さんは「母とはなんぞやという定義から始めなくては、、、」とつづり、1枚の写真を投稿。真木さんの顔の上に、娘のむちむちな脚が乗っかっているショットです。顔がゆがんでいるだけでなく、髪もぐちゃぐちゃにされています。とても貴重な母親の姿です。
「わたしだけの育児中脳バグあるある」を紹介3月26日の投稿では「わたしだけの育児中脳バグあるある」を紹介した真木さん。「歯磨きしてゆすいだ口の中の水を燃えるゴミ袋の中に吐き出して自分へのショックで身体もバグって動かなくなる」というエピソードには「同じようなことを当時もやったし、今もやる 育児関係ねぇ ただの老化バグ笑笑」「マミーブレインですね わたしもやらかしてましたw」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)