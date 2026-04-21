ビッグボーイジャパンが展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、4月23日に「宇治抹茶のファッジサンデー」などデザート4品を発売する。



「宇治抹茶のファッジサンデー」

「宇治抹茶のファッジサンデー」は、ほんのり温かいブラウニーに、宇治抹茶を使用した抹茶アイスをのせ、ホワイトチョコ、ホイップ、ナッツ、チェリーをトッピングしたデザート。温かいブラウニーとほろ苦く冷たい抹茶アイスが織りなす絶妙なハーモニーに、ホワイトチョコのミルキーな味わいやパリッとした口当たり、ナッツのカリッとした食感がアクセントを加える。別添えで提供する沖縄県産黒糖を使った黒みつをかければ、黒糖ならではの香ばしい風味と上品な甘さがプラスされる。抹茶アイスや黒みつ、ブラウニーが織りなす、和と洋が調和した贅沢な味わいを堪能してほしい考え。



「宇治抹茶パフェ」

同時に、「宇治抹茶のファッジサンデー」の味わいを手頃なミニサイズで楽しめる「宇治抹茶パフェ」のほか、「宇治抹茶アイス」、「2種のアイス（宇治抹茶＆バニラ）」も用意した。



「宇治抹茶アイス」

また、デザートメニューを注文するとプラス150円（税別）で、通常に比べてお得にドリンクバーを楽しめるため、ティータイムにデザートのみで利用するのもおすすめだとか。



「2種のアイス（宇治抹茶＆バニラ）」

ぜひこの機会に近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、抹茶の鮮やかな緑色が新緑の季節を思わせる、期間限定の宇治抹茶デザートを楽しんでほしい考え。

［小売価格］

宇治抹茶のファッジサンデー：539円

宇治抹茶アイス：264円

宇治抹茶パフェ：429円

2種のアイス（宇治抹茶＆バニラ）：176円

（すべて税込）

［発売日］4月23日（木）

ビッグボーイジャパン＝https://www.bigboyjapan.co.jp