平野レミ、料理ショーで“頭イジり”連発 小峠タジタジ「光ってるね」「共食いでしょ」
料理愛好家の平野レミ（79）が21日、都内で行われたヨード卵・光 新CM発表会に登場。同席したお笑いコンビのバイきんぐ・小峠英二（49）に対し“頭イジり”を連発した。
【写真】頭の形が“酷似”、「光」のシールを額に付けて登場した小峠英二
平野はイベントで、“3.5分クッキング”として卵を使った料理を作った。その最中、隣にいた小峠に対し、「光ってるね」と頭を触るなど、頭に関するツッコミを連発。小峠をタジタジにさせた。
小峠が平野の作った卵を食べると、「共食いでしょ」と笑顔。その後も「私はCMが決まる前から『卵の人』って呼んでた。CMが来たって聞いてびっくりした」と止まらず。小峠は「それはただの失礼でしょ」と話し、会場の笑いを誘っていた。
『ヨード卵・光』は今年で発売50周年を迎え、今年50歳を迎える小峠英二が新CMキャラクターに就任。CMは5月1日から放映が始まる。イベントでは、商品を展開する日本農産工業の小山剛社長が小峠とともに50年を振り返った。
【写真】頭の形が“酷似”、「光」のシールを額に付けて登場した小峠英二
平野はイベントで、“3.5分クッキング”として卵を使った料理を作った。その最中、隣にいた小峠に対し、「光ってるね」と頭を触るなど、頭に関するツッコミを連発。小峠をタジタジにさせた。
小峠が平野の作った卵を食べると、「共食いでしょ」と笑顔。その後も「私はCMが決まる前から『卵の人』って呼んでた。CMが来たって聞いてびっくりした」と止まらず。小峠は「それはただの失礼でしょ」と話し、会場の笑いを誘っていた。
『ヨード卵・光』は今年で発売50周年を迎え、今年50歳を迎える小峠英二が新CMキャラクターに就任。CMは5月1日から放映が始まる。イベントでは、商品を展開する日本農産工業の小山剛社長が小峠とともに50年を振り返った。